شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُعلن فشل الاجتماع السابع حول سد النهضة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الري المصرية، اليوم الخميس، عن فشل الاجتماع السابع حول سد النهضة؛ حيث لم يتم التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا.

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وانتهت منذ قليل المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي والمستمرة لليوم السابع على التوالي، برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور الوزراء من الدول الثلاث، وممثلي الدول والمراقبين، والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت وزارة الري إنه لم يحدث توافق بين الدول الثلاث في أي من النقاط الفنية أو القانونية، واستمرت الخلافات بين الدول الثلاث.