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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. السعودية تعلن الحرب بعد تهديدات الحوثيين وتحرك قوات ضاربة وأسلحة نوعية وفتاكه لضرب أهداف حوثية في هذه الأماكن

كشفت أنباء واردة من محيط القصر الملكي وقصور العائلة المالكة في العاصمة السعودية الرياض عن تحرك قوة ضاربة للحرس الوطني الملكي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء .

وقال شهود عيان بأن عربات الدفاع الجوي لبطاريات الباتريوت شوهدت وهي تتحرك باتجاه القصور الملكية والديوان الملكي في الرياض وجدة وعدد من المدن والمناطق السعودية .

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وأكدت مصادر خاصة أن تلك البطاريات تم إدخالها وتركيبها في عدد من القصور الملكية تحسُباً لاستهدافها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية خاصة في أعقاب التهديدات الصريحة للمتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع باستهداف القصور الملكية في السعودية ضمن الأهداف العسكرية للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة للمليشيات.

السعودية تعلن الحرب بعد تهديدات الحوثيين

واعتبر مراقبون تهديدات الحوثيين الأخيرة باستهداف القصور الملكية في السعودية جدية وليست من باب الحرب النفسية أو المناورة العسكرية لاسيما وأنها اتت في ظل تنامي ملحوظ وتطور كبير تشهده القدرات الهجومية للجماعة الحوثية خلال الآونة الأخيرة .

وهوه الأمر الذي يرى فيه المراقبون تغير مفاجئ في مسار المعركة وتغير دراماتيكي في موازين الحرب لصالح الحوثيين وهو الأمر ذاته الذي جعل التحالف السعودي الإماراتي يتعامل مع التهديدات التي تطلقها مليشيا الحوثي بجدية وحذر بخلاف تعاملاته مع تهديدات سابقة خاصة وأن الرياض باتت تدرك جيدا أنها تتعرض لهجمات صاروخية بعد كل تهديد يطلقه الحوثيين.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثي أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.