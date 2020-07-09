شكرا لبحثكم عن خبر سياسي سعودي: الإخوان لايمكن أن يكونوا رجال حكم وبناة الدول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الكاتب والباحث في الشأن السياسي السعودي فهد ديباجي بان الاخوان لا يمكن ان يكونوا رجال حكم وبناة الدول ووجود الاخوان يعيد الامة الى عصور الظلام. Advertisements واكد ديباجي ذلك من خلال تغريدة له نشرها على موقع صفحته الرسمية بموقع "تويتر " قال فيها ان ‏الإخوان لايمكن أن يكونوا من الوطنيين ولا من بناة الدول ورجال الحكم أو من عقول الأمة ونهضتها وأقلامها النزيهة ومصابيحها النيرة. واضاف قائلاً: وجودهم يعيدنا إلى عصور الظلام والفوضى والإرهاب وظلاميون حتى وإن تظاهروا بغير ذلك، أصحاب فكر دخيل وعميل و منسلخ مما يسهل للمستعمر هدم الأوطان.

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