شكرا لبحثكم عن خبر توقيع عقدان في مجالي الطرق بشبوة بتكلفة تجاوزت 4مليون 106الف دولار. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سبا نت

وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو امس على عقدين في مجال الطرق بتكلفة تجاوزت اربعة ملايين و مائة وستة الاف دولار، بتمويل من حصة مبيعات النفط بالمحافظة.

ويتمثل العقد الاول والموقع مع مؤسسة الرومي للمقاولات في تنفيذ مشروع شق وسفلتت عقبة الرجلان بمديرية الصعيد بطول اربعة عشر كيلو وثلاثمائة وخمسة وعشرين متر و بتكلفة اثنين مليون وسبعمائة واثنين وثمانين الف ومائة وخمسة وسبعين دولار.، فيما يشتمل العقد الثاني والموقع مع مؤسسة بتروانرجي سفلتت اثنين كيلو وستمائة متر من مشروع الخط الدائري لمركز مديرية بيحان مدينة العليا مع سفلتت ثلاثة شوارع داخلية فيها بطول واحد كيلو وخمسمائة وعشرين متر وبتكلفة مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرين الفا وثمانمائة وثمانون دولار.

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وجدد محافظ شبوة تأكيده الاهتمام بمشروعات الطرق وايجاد بنية حديثة ومتطورة لها في مختلف مديرية المحافظة.، منوها بأهميتها في خدمة المواطنين والتنمية على حد سواء. وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ هذه المشاريع وفقا ومواصفات تصاميمها الهندسية.

حضر التوقيع مدير عام مكتب الاشغال والطرق بالمحافظة المهندس حسن البرمة ومدير عام مديرية عتق علي عامر.