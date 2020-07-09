شكرا لبحثكم عن خبر تحرك حكومي مفاجئ لمواجهة كارثة ميناء الاصطياد بعدن .. وثيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اصدر وزير الثروة السمكية أ/ فهد سليم كفاين قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة وزارية للنزول للهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن وإلى ميناء الاصطياد السمكي في حجيف التابع للهيئة للإطلاع على وضع الميناء والسفن العائمة فيه ورفع تقرير للوزير.

وقضت المادة الأولى من القرار بتشكيل لجنة من التالية أسمائهم، نيازي احمد السلامي مدير عام الشؤون القانونية رئيس اللجنة وعضوية كل من أ. عبدالحكيم محمد عبده والمهندس سمير عبده ناجي.

ونصت المادة الثانية من القرار أن تباشر اللجنة المشكلة عملها بالنزول إلى الهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن وإلى ميناء الاصطياد السمكي في حجيف التابع للهيئة للاطلاع على وضع السفن الغارقة والراسية في الميناء والرفع بتقرير خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار.

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وكان الوزير قد كلف في وقت سابق لجنة فنية برئاسة القائم بأعمال وكيل قطاع التخطيط والمشاريع في ديوان الوزارة وعضوية ممثلي من مؤسسة موانى عدن والشؤون البحرية وادارة ميناء الاصطياد وذلك بالتنسيق مع مؤسسة موانئ خليج عدن وهيئة الشؤون البحرية لرفع تقرير فني عن السفن الغارقة في الميناء للبدء في عملية انتشال السفن وفق مزاد علني تنفيذا لحكم المحكمة التي سبق ان تم عرض قضية السفن عليها قبل ثلاث سنوات.

الجدير بالذكر أن المحكمة في عدن كانت قد اصدرت حكما يقضي بالتخلص من السفن التي أعاقت عمل الميناء وتهدد البيئة البحرية في المنطقة وذلك عبر مزاد علني تشرف عليه وتنفذه المحكمة نفسها حيث لا تستطيع الهيئة ولا الوزارة القيام بالتنفيذ لارتباط موضوع السفن بحكم قضائي إلا ان الحكم لم يتم تنفيذه إلى الان.

*من جلال الصمدي