وكيل محافظة المهرة يناقش مع مفوضية الكشافة طبيعة عملها والتحديات التي تواجهها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش وكيل محافظة المهرة مختار الجعفري، اليوم، مع قيادة مفوضية الكشافة والمرشدات برئاسة القائد محمد رزق، طبيعة عمل المفوضية وأبرز التحديات التي تواجهها.
وتعرف الوكيل الجعفري، على دور المفوضية في توعية وتحصين الشباب ضد الانحرافات السلوكية المختلفة ودورها في خدمة المهرة وأبنائها .. مؤكدا استعداد وحرص قيادة السلطة المحلية في المهرة على تقديم الدعم للمفوضية من أجل مواصلة أنشطتها ونجاحاتها المختلفة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
واعتبر أن جهود مفوضية الكشافة في سبيل مواجهة إعصار لُبان يعد أبرز الأمثلة على ذلك .. مشيدا بنجاحاتها في مختلف المجالات خلال الأعوام الماضية بحصدها المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.
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