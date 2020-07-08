رئيس الوزراء يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، رسالة خطية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية، تتعلق بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، اليوم، السفير المصري لدى اليمن، احمد فاروق، الذي سلمه الرسالة والمتضمنة دعوته لزيارة جمهورية مصر العربية في موعد يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية للتباحث والتشاور حول افضل السبل التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون المشترك.. مجددا التأكيد على ما توليه مصر من بالغ الاهتمام بتطوير علاقات التعاون مع اليمن.

وأشار رئيس الوزراء المصري في رسالته، الى ان اهتمام مصر باليمن لم يفتر يوما ولم تدخر جهدا في بذل كل ما تستطيع دعما لذلك، استنادا على ايمانها باليمن الموحد، كون تلك الصيغة الاسمى التي تتطلع مصر لرؤيتها واقعا يتكرس.. لافتا الى ان ذلك مثل الرافد الرئيسي الذي استمدت منه مصر جوهر سياستها القائمة على دعم الحكومة اليمنية الشرعية.

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وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن تقديره الكبير لما تضمنته الرسالة من مشاعر اخوية صادقة تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية اليمنية المصرية، المستندة الى تراكم حضاري وتاريخي كبير.. منوها بالمواقف العروبية الاصيلة لمصر تجاه الشعب اليمني عبر التاريخ واخرها وقفتها الشجاعة الى جانب تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لإجهاض مخطط ايران التوسعي عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية، لتهديد امن واستقرار الخليج والمنطقة العربية.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتطورات الأخيرة بما في ذلك الجهود الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، إضافة الى الرؤى المتطابقة للبلدين إزاء عدد من القضايا الإقليمية وتنسيق المواقف المشتركة.

كما تم مناقشة التعاون المشترك بين البلدين لتعزيز حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، انطلاقا من المصلحة المتبادلة، لحماية هذا الممر التجاري العالمي الهام.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة ومستشار رئيس الوزراء مطيع دماج.