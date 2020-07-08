مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، اليوم، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ،مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول في مديرية حجر بمحافظة حضرموت.



واشتملت المساعدات ،على توزيع 40 خيمة و240 بطانية، و800 بساط، استفاد منها 240 فردا في مناطق الغياضات، جول غروب، الفرش، خلل، خمرة، المعابر، غبارة، بمديرية حجر

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