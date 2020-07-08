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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا..السلطات السعودية تحتجز الشيخ سلطان البركاني في الحجر الصحي وتمنعه من اي تحرك بعد نقله العدوى لهذه الشخصية الكبيرة

2020/07/08 الساعة 05:13 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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