شكرا لمتابعة خبر عن قيادي في حزب الإصلاح يكشف عن مطلب وحيد لقيادات الحزب من الحوثيين للعودة إلى صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر قيادي في حزب الاصلاح ، مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشف عن موقف قيادات الحزب من التحولات المتسارعة التي تحدث في الساحة المحلية.

وكشف القيادي في حزب التجمع اليمني للاصلاح الشيخ / محمد على عامر الخزاعي عن مطلب وحيد للكثير من قيادات في الحزب متمثل بتأمين عودتهم إلى العودة الى صنعاء.

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واكد الخزاعي عن تنامي السخط في اوساط الكثير من قيادات الاصلاح على السعودية وتأييدهم لكل الضربات الحوثية في العمق السعودي.

جاء ذلك خلال لقاء القيادي في حزب الاصلاح الشيخ / محمد على عامر الخزاعي مع القيادي الحوثي محمد ناصر البخيتي الذي أكد ابلاغه رغبة الكثير من قيادات حزبه في العودة إلى صنعاء..وأنهم باتوا يتعاطفون مع من اسماهم (المدافعين عن سيادة وإستقلال اليمن).

واشار بان قيادات حزب الاصلاح يحتفلون بكل ضربة يوجهونها لعمق السعودية .. لافتا الى هذه دلالات جديدة على بدء توحد اليمنيين كافة.

وكان القيادي في حزب الاصلاح الشيخ محمد علي عامر الخزاعي وهو عضو المجلس المحلي لمديرية التعزية وضابط في لواء الصقور مأرب برتبة عقيد قد انشق عن قوات هادي وقرر العودة أمس إلى صنعاء.