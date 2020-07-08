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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 08-07-2020? - آخر تحديث الاربعاء 8-7-2020? خبير عسكري بارز يكشف عن ثغرات ونقاط ضعف ... في الدفاعات الجوية السعودية وينصح المملكة لحماية القصور الملكية .. والمواقع الحساسة باسرع وقت! شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الخبير العسكري الاردني البارز اللواء " فايز الدروني " من الثغرات التي تعاني منها منظومة الردع الصاروخي السعودية بسبب سحب الولايات المتحدة لمنظومة صواريخ باتريوت ولجوء السعودية الى بدائل من كل من بريطانيا واليونان ولفت الى أن السعودية قد تلجأ الى وضع منظومة دفاع جوية لحماية القصور الملكية تحسبا لتعرض الأخيرة لاي هجوم بالصواريخ من قبل الحوثيين . واشار الى اهمية قيام السعودية باعادة نشر منظومة الدفاع الجوي وسد الثغرات التي يمكن ان تستغل من قبل الحوثيين في استهداف المملكة .

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