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صنعاء - ياسمين الخيامي - حيوان مرعب يقضي عليك في ثوان معدودة يباغت أحد جنود الجيش الوطني في هذه الجبهة المشتعلة..لن تصدق كيف انتهت المواجهة المخيفة

هاجمت أفعى ذات قرنين أحد أبطال الجيش الوطني في مترسه في احدى جبهات القتال بمحافظة مأرب (شرقي اليمن). وقال الجندي، المقداد بن طعيمان، إن الأفعى هاجمته اثناء تواجده في مترسه بإحدى الجبهات. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:- من هو "محمد العرب" الذي تسبب مقتله في هز دول كبرى..مشاهد جديدة تكشف القاتل الفعلي (فيديو صادم) وفاة نجل الملك السعودي يثير احزان كل افراد الاسرة السعودية الحاكمة شاهد.. عقد قران شقيقة العاهل الأردنى الأميرة "راية بنت الحسين" يلفت الأنظار وجدل حول ديانة زوجها البريطاني هل تذكرون المحتال الذي خدع 56 فتاة خليجية بحيلة ماكرة.. الشرطة تباغت الجميع وتكشف معلومات خطيرة صدمت الجميع لمشروب طبيعي اذا تناولته على الريق أو قبل النوم فأنه يقوي ضعفك ويعيد لك شبابك وحيويتك ويحمي الكبد ويرفع مناعة جسمك من الفيروسات الموت يفجع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.. والحزن يعم السعودية:.. والامير سطام ينشر بيان النعي (تفاصيل) عروس تداعب عريسها في حفل الزفاف:.. فضربها بشدة حتى طرحها أرضا أمام المعازيم والنهاية صادمة للغاية (فيديو صادم) فيصل القاسم:.. يفجر مفاجأة مزلزلة ويحذر من كارثة في هذه الدولة العربية.. مصيبة لو قبلوا بها ممثلة مصرية مشهور تقتل زوجها بطريقة وحشية:.. ومحضر الشرطة يكشف دوافع الجريمة شاهد أهم وأغلى مقتنيات الرئيس (علي عبدالله صالح) العسكرية بعد أن نهبها الحوثيون.. صور Advertisements هل تذكرون بطلة مسلسل "باب الحارة" الفنانة "دانا جبر" زوجة عصام.. شاهد كيف قهرت معجبيها وسقطت من عيونهم.. شاهد(صور) وفاة مذيعة تلفزيونية اثناء قراءتها نشرة الاخبار..شاهد الفيديو الذي حقق 2 مليون مشاهدة (فيديو صادم) مجلس النواب يخرج عن صمته ويعلن رسميا حقيقة اصابة الشيخ سلطان البركاني بفيروس كورونا ونتائج الفحوصات شاب عربي يباغت الجميع وينبش قبر والدته ويذهب بالجثة الى هذا المكان..وعندما سألته الشرطة لماذا فعل ذلك كان جوابه صادما ولا يخطر على البال ( صورة صادمة ) اوروبية تدفع ثمن تهورها بعد دخولها هذا المكان الخطير..وما حدث كان صادما واحزن الجميع أغنى رجل في العالم يغامر بثروته الضخمة، فوقعت المفاجأة التي قلبت الامور رأسا على عقب ( صورة ) عائلة الرئيس التركي اردوغان تتعرض لإهانة مؤلمة وجارحة..لن تصدق من الذي اهان العائلة وكيف كان رد اردوغان مزلزلا ومخيفا سعودي يكتشف بعد 7 أيام من الزفاف أن عروسته الحسناء تم تبديلها..لن تصدق كيف كانت ردة فعله بعد اكتشافه هذا الامر الصادم شاب عربي يقطع رأس عروسته بعد اسبوع واحد من الزفاف..وعند سؤاله عن السبب كان جوابه صادما وصعق الجميع ..لن تصدق ماذا كان جوابه الموت يفجع فخامة رئيس الجمهورية..ومجلس الرئاسة يصدر البيان رقم (1).. شاهد ما ورد فيه مراهق فقير يريد شراء جهاز ايفون..لن يخطر على بالك ابدا الخطوة الجنونية التي اقدم عليها للحصول على الجهاز وكيف كانت النتيجة كارثية ( 2 صور صادمة ) وتمكن الجندي طعيمان بضرب الحية بالرصاص الحي على رأسها، مما أدى إلى مقتلها على الفور بعد أن باغتته في مترسه.

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