شكرا لبحثكم عن خبر أغنية أصالة نصري الجديدة تثير جدلا واسعا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت أغنية الفناة السورية أصالة نصري، "الحب والسلام"، جدلا حادا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صور الزعماء السياسيين التي ظهرت في الفيديو.

ولم تثر كلمات أغنيتها الجديدة الاهتمام بقدر ما أثارته صور الزعماء السياسيين العرب مثل عمر المختار، ورئيس مصر الراحل أنور السادات، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الإمارات الراحل، زايد بن سلطان آل نهيان، وملك السعودية الراحل، عبد العزيز آل سعود، بالإضافة إلى شخصيات أخرى غير عربية مثل الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

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وقد اتهمها البعض بسبب اعتمادها على هذه الصور باللعب على خيوط السياسيين، وعبروا عن مواقف متهكمة من أصالة نصري.

وهاجم الجمهور أصالة نصري بشراسة عبر موقع "تويتر" واعتبرها المتابعون من الفنانات، التي باتت تسعى للتقرب من الأنظمة السياسية.

وحققت الأغنية التي نشرتها على قناتها في "اليوتيوب" خلال أقل من يومين ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة.