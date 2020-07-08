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مشهد يحبس الأنفاس : شاهد الفيديو للطائرة التركية التى إسقطت في ليبيا وكيف أستطاع الطيارين الخروج منها وهي تحترق

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عدن - ياسمين التهامي - مشهد يحبس الأنفاس : شاهد الفيديو للطائرة التركية التى إسقطت في ليبيا وكيف أستطاع الطيارين الخروج منها وهي تحترق

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حصل يمني بوست الإخباري على مشهد متداول يحبس الانفاس لطائرة تركية تم إصابتها في السماء وكيف استطاع الطيارين الخروج وهي تحترق



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