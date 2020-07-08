شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد يحبس الأنفاس : شاهد الفيديو للطائرة التركية التى إسقطت في ليبيا وكيف أستطاع الطيارين الخروج منها وهي تحترق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مشهد يحبس الأنفاس : شاهد الفيديو للطائرة التركية التى إسقطت في ليبيا وكيف أستطاع الطيارين الخروج منها وهي تحترق

2



حصل يمني بوست الإخباري على مشهد متداول يحبس الانفاس لطائرة تركية تم إصابتها في السماء وكيف استطاع الطيارين الخروج وهي تحترق







قد يهمك ايضاً

لأول مرة في اليمن.. شاب يمني يتقدم لخطبة فتاة وسط الشارع العام ويثيرا جدلا واسعا

شركة النفط تحدد السعر الرسمي للبنزين والديزل في صنعاء

مصادر عسكرية تكشف حقيقة انسحاب مليشيا الحوثي من قانية والعبدية

تنبيه للمواطنين من صنعاء بخصوص ما سيحدث خلال ال24 ساعة القادمة.!

الكشف عن الصيغة النهائية للحكومة القادمة التي وقع عليها الرئيس هادي اليوم وسيقدمها للجانب السعودي غدا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشهد يحبس الأنفاس : شاهد الفيديو للطائرة التركية التى إسقطت في ليبيا وكيف أستطاع الطيارين الخروج منها وهي تحترق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.