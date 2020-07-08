شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد يحبس الأنفاس : شاهد الفيديو للطائرة التركية التى إسقطت في ليبيا وكيف أستطاع الطيارين الخروج منها وهي تحترق والان مع التفاصيل Advertisements
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