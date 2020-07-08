شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين في احتراق مصنع بالعاصمة الإيرانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل شخصان اليوم الثلاثاء، في انفجار في مصنع بجنوب العاصمة الإيرانية طهران، هو الأحدث في سلسلة انفجارات وحرائق أصاب بعضها مواقع حساسة.

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وقال أمين بابائي، وهو مسؤول محلي، إن "خطأ بشريًّا تسبب في انفجار بأحد المصانع، وقُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون".

واتضح أن الانفجار وقع في منطقة صناعية في باقر شهر بالقرب من طهران، مضيفا أن "الانفجار الذي نتج عن تهاون العمال في التعامل مع صهاريج الأكسجين، كان قويًّا لدرجة أنه دمر تمامًا جدران مصنع مجاور أيضًا".