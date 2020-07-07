شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. اعلان هام صادر عن الجوازات السعودية والتنفيذ ابتداء من يوم غد الاربعاء ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منذ صباح اليوم وحتى ساعات المساء الأولى من يومنا هذه الثلاثاء اتخذت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية ، ذولك منذ بدأت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” في الإراضي السعودية ، وذلك من أجل حماية المواطنين والمقيمين، وكان أول إجراء اتخذته “الجوازات”، في الرابع من فبراير، هو إلزام كافة المسافرين القادميــن إلــى الإراضي السعودية من خلال كافــة المنافــذ ، لذلك كان من اللزام ضـرورة الإفصاح عـن أماكن تواجدهم،

وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجوازات السعودية وفقا لما رصده الخليج 365 :- إتاحـة خدمـة تمديـد تأشـيرات الزيـارة للحالات التي تأثـرت بتطبيق القـرارات، دعـوة كافـة المقيميـن إلـى إلغـاء تأشـيرات الخـروج النهائـي والخـروج والعـودة بعـد تعليــق الرحــلات الدوليــة تفاديــا للعقوبــات (23 فبراير 2020).

الجــوازات السعودية ايضاً تهيــب بجميع المعتمريــن المتأخريــن عــن المغـادرة المسـارعة في التسـجيل علـى رابـط الإعفـاء مـن الغرامـات والالتزامـات المترتبـة علــى التأخــر (26 مارس 2020)، إنفــاذًا لجميع توجيهــات خــادم الحرميــن الشــريفين حفظة الله ورعاة من اجل التعامــل مــع تداعيــات منــع تفشــي فيــروس كورونــا المستجد كوفيد - 19 ، تمديــد “هويــة مقيــم” للعمالة الوافدة داخــل وخــارج الإراضي السعودية دون مقابــل (3 أبريل 2020)، تأجيـل تحصيـل رسـوم “إصـدار هويـة مقيـم” للعامليـن فـي منشـآت القطـاع الخـاص لمـدة 3 أشـهر (9 أبريل 2020).

وقبل أيام أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظة الله ورعاة خادم الحرمين الشريفين موفقته على تمديد الـتأشيرات وتمديد الإقامة لفترة إضافية أيضا للوافدين وهذا ما سيسهل عليهم الإقامة دون أي مشاكل بشأن الرخص والرسوم وغير ذلك.