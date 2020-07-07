شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف تشتعل والانفجارات تهز المحافظة ...ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن متحدث عسكري، اليوم الثلاثاء، إعطاب عدد من الأطقم والآليات العسكرية التابعة لجماعة الحوثي الانقلابية، بغارات جوية للتحالف في محافظة الجوف شمالي اليمن. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ​​​​​​​ ​​​​​​​ Advertisements وقال المتحدث العسكري باسم المنطقة العسكرية السادسة ربيع القرشي في تغريدة على تويتر، إن مقاتلات التحالف شنت سلسلة من الغارات الجوية، ابتداءً من جبال اللوذ حتى مفرق الجوف، وأدت إلى إحراق عدد من الأطقم والآليات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية. وأمس الاثنين، أعلن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شن هجوم خاطف، ما أسفر عن سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، وتحرير عدد من المواقع في منطقة نجد العتق في جبه نهم. الخبر التالي : زيدان.. و”سلاح” الفوز بالدوري الإسباني

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