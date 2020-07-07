شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل اليمني المعجزة الرياضية كيف سدد الكرة باحترافية عالية يعجز عنها كبار اللاعبين العالميين ... شاهد "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه طفل يمني يسدد الكرة باحترافية عالية لتدخل هدفها الذي يفوق حجمها بقليل. ويظهر الفيديو الطفل وهو يسدد الكرة بعد تركيز على هدفه الصغير لينجح في إدخالها بعد تسديدة قوية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ​​​​​​​ ​​​​​​​ Advertisements ويحتفل الطفل بعد ذلك على طريقة نجم منتخب الأرجنتين ويوفنتوس باولو ديبالا بوضع يده كاللثام على وجهه.

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