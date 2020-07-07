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عاجل .. لإعلان رسمياً عن إصابة الرئيس بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت البرازيل أن نتيجة المسحة الصحية للرئيس البرازيلي غايير بولسونارو، أثبتت وجود أعراض "كوفيد 19" لديه.

وكان الرئيس البرازيلي قد وصف قبل عدة أشهر فيروس كورونا بأنه فيروس عابر كالإنفلونزا الخفيفة.

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وفي معرض تعليقها على الخبر، قالت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمرها الصحفي الدوري بشأن جائحة كورونا: إن "الكلّ معرّض للإصابة بهذا الفيروس، ولا يوجد أحد محصن ضده"، متمنية له ولأسرته استرداد عافيتهم على نحو سريع.

وتعدّ البرازيل الدولة الثانية عالميًّا في التأثر بفيروس كورونا المستجدّ؛ حيث سجلت حتى الآن أكثر من مليون و600 ألف حالة إصابة، وتم تسجيل أكثر من 60 ألف حالة وفاة بالفيروس.

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