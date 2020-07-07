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أعتذار رسمي من منصة أبشر فى السعودية لجميع المواطنين والمقيمين

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عدن - ياسمين التهامي - صباح اليوم الثلاثاء تم تداول أنباء خلال الساعات الماضية كشفت بتوقف منصة "أبشر" الخاصة بلخدمات التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

وفي سياق متصل فقد نفت منصة "أبشر" صحة ما تم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة اليوم، أن المنصة تعرضت إلي خلل فنى وتم إصلاحه وتحديدا فيما يخص خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

وفي ذلك الصدد فقد كشفت المنصة عبر حسابها الشخصي علي مننصة التغريدات القصيرة "تويتر": "عميلنا العزيز، تم الانتهاء من إصلاح الخلل الفني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، يمكنك الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا عبر منصة أبشر".

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وفي الفترة الماضية كشفت منصة ابشر عن وجود خلل فني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وقالت حينها: "نعتذر لإزعاجكم وجارٍ العمل على حل المشكلة".

ووفق مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان الخلل الفني تسبّب في اختفاء بعض المخالفات المرورية.

وفي الوقت الحالي يمكن للجميع المستفيدين عبر تطبيق نظام "أبشر" أو موقعه الإلكتروني: www.absher.sa: تجديد رخصة القيادة، وتجديد رخصة السير، وإصدار التفويض، وإضافة مستخدم فعلي، ومبايعة المركبات، والاعتراض على المخالفات المرورية، بالإضافة إلى الاستعلامات الإلكترونية ومنها "صلاحية تأمين المركبات، معلومات المركبة المحجوزة، المخالفات المرورية للمركبات الزائرة".

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