شكرا لمتابعة خبر عن عبد العزيز جباري : السعودية تمنع الرئيس هادي تقديم طلب لمجلس الامن بطرد الإمارات ويدعو اليمنيين إلى طرد التحالف من الأراضي اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعاء السياسي والمستشار الرئاسي اليمني ، عبد العزيز جباري ، الشعب اليمني إلى الانتفاض ضد التحالف وطرده من اليمن، مؤكدًا أن وجوده أصبح "خطرًا على الجمهورية".

وقال جباري المعروف بتصريحاته غير الودودة تجاه التحالف في تدوينة نشرها على حسابه بموقع تويتر: عندما نطلب من المملكة طرد الإمارات من التحالف تماطل في الجواب نعم او لا،.

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واضاف جباري بان عندما فخامة الرئيس يطلب من مجلس الامن طرد الإمارات تسارع السعوديه بمنع الرئيس من طلب المجلس بطرد الإمارات".

في إشارة إلى هيمنة السعودية على القرار السيادي في اليمن.

وتابع جباري "هنا نحن نقول على الشعب اليمني عليك شد زمام المبادرة بطرد التحالف بكله فقد أصبح خطر على الجمهورية"، حد تعبيره.