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عدن - ياسمين التهامي - ‘‘تركيا’’ تفجر مفاجأة وتكشف أين جثة ‘‘خاشقجي’’وهذا ما عثر عليه داخل منزل القنصل السعودي.. شاهد !

قال مصدر في مكتب المدعي العام التركي الخميس إن فريق التحقيق التركي عثر في مقر إقامة القنصل السعودي محمد العتيبي بمدينة إسطنبول على بقايا من "أسيد الهيدروفلوريك ومواد كيميائية خاصة" .

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن المصدر -الذي لم تسمه- قوله إن "عينات من الأسيد والمواد الكيميائية أخذت من البئر في بيت القنصل السعودي بإسطنبول ومحطات الصرف الصحي في المنطقة المحيطة بالقنصلية".

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جديد اب برس

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وذكر المصدر أن "النتائج التي وصلنا إليها هي أن جثة خاشقجي تم محوها بالكامل"، مضيفا أن "القتلة تعاملوا مع الجثة وأذابوها بالأحماض داخل إحدى غرف منزل القنصل السعودي".