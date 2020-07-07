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عدن - ياسمين التهامي - شاهد أين وضعوا جثة الفنانة رجاء الجداوي قبل دفنها .. مشهد لم يعتدهُ المصريون من قبل ... تفاصيل وصور !

في مشهد لم يعهده المصريون من قبل، لاحظ المتابعون لجنازة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي أن جثتها سُلمت في مقابر الاسرة داخل تابوت حديدي، قبيل دفنها اليوم، في مقابر الأسرة بمنطقة البساتين بالقاهرة.

وعزا البعض السبب في وضع الجثمان بتابوت حديدي كإجراء احترازي بعد وفاة الفنانة بفيروس كورونا المستجد وتم تحميل التابوت الحديدي على عربة ناقلة، وسط إجراءات مشددة من قبل طاقم المستشفى الطبي الذي اتبع الإجراءات الوقائية؛ وارتدى زيا واقيا كاملا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وشهدت الجنازة انهيار ابنتها أميرة مختار؛ إذ أجهشت بالبكاء حزنًا على رحيل والدتها. وشهد الجنازة عدد قليل من نجوم الفن في ظل الوضع القائم نتيجة انتشار فيروس كورونا . ورحلت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لمدة 43 يوما. وكانت الحالة الصحيّة للفنانة رجاء الجداوي تدهورت مؤخراً، نتيجة إصابتها بالفيروس، حيث ترقد في قسم العزل الخاص، بمسستشفى في الإسماعيلية. وكانت الفنانة تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، لضبط نسبة الإكسجين في الدم، ولم يكن باستطاعتها الاستغناء عن الجهاز الى أن أعلن عن وفاتها .

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