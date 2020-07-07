شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قطع رجله..الحزن يعم الوسط الفني.. بعد وفاة فنان شهير "بفيروس كورونا" لن تصدق من يكون"تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام دولية، إن الممثل الكندي، نيك كورديرو، فارق الحياة، عن عمر ناهز 41 عامًا، جراء مضاعفات فيروس "كورونا" لمدة 95 يومًا منذ الإصابة به.

وأكدت زوجة كورديرو، الممثلة المسرحية أماندا كلوتس، الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وكتبت كلوتس عبر حسابها على "إنستغرام": "زوجي العزيز توفي هذا الصباح، كان محاطًا بالحب من قبل عائلته، يغني حتى غادر هذه الأرض بلطف".

ودخل كورديرو إلى المستشفى فى 30 مارس، وبعد تدهور حالته، تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في 1 أبريل، وعانى بعد ذلك من عدد من المضاعفات، بما في ذلك الصدمة الإنتانية وعدة جلطات.

وتمت مساعدته عن طريق جهاز تنظيم ضربات القلب المؤقت للمساعدة في تنفسه، وبعد ذلك طُلب بتر ساقه اليمنى بعد تعرضه لتجلط الدم، بحسب فوشيا.

وفي 13 مايو، أشارت كلوتس إلى أن كورديرو استيقظ من غيبوبته، إلا أن صحته استمرت في التدهور.

كان نيك كورديرو ممثلاً كنديًا معروفًا بشكل خاص بأدواره المسرحية في "برودواي"، وتم ترشيحه لجائزة طوني لأفضل ممثل متميز في المسرحية الموسيقية لدوره كشيش في برودواي الموسيقية عام 2014.

كما تم ترشيحه مرتين لجوائز دراما ديسك، وشملت حياته المهنية أيضًا أدوارًا تلفزيونية وأدوارًا سينمائية.

وبعد وفاته، نعاه العديد من زملائه، فكتب الملحن لين مانويل ميراندا على موقع التدوين العالمي "تويتر": "مدمر.. يا لها من خسارة، كل قلب مع أماندا وعائلته الليلة".

وأضاف الممثل الأمريكي زاك براف، الذي كان صديقا لكورديرو وكلوتس: "توفي كورديرو الساعة 11:40 صباحا بجانب والدته وزوجته، أستطيع أن أقول بصدق أنني لم أقابل ابدًا إنسانًا لطيفًا للغاية مثله، لا تصدق أن كورونا يزهق أرواح المسنين والعجزة فقط، أنا ممتن للغاية للوقت الذي قضيناه سويًا".

كما نعته الممثلة البريطانية، فلورنس بيو، حيث نشرت مقطعًا للممثل يغني على صفحتها على "إنستغرام" وكتبت: "إنه أمر صادم ومدمر للغاية أن ترى أحدًا يتدهور كما حدث خلال الأشهر القليلة الماضية، أردت أن أسأل نفسي كل يوم - ما الذي يمكنني فعله للمساعدة؟ ولكن سأطلب منكم جميعًا، كيف يمكننا المساعدة؟".

يذكر أن مسرح "برودواي" يعتبر من أكثر المسارح احترافية في الولايات المتحدة، وهو مخصص لأداء المسرحيات الموسيقية، ويقع في مدينة نيويورك ويحتوي على أكثر من 500 مقعد.