شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن علاقة وطيدة تجمع بين الجهاز الهضمي وفيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتسع نطاق الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والتي تشتمل على سعال وحمى وفقدان حاستي الشم والتذوق وضيق التنفس، لتشتمل على أعراض تتعلق بالجهاز الهضمي.

لم تعد الأعراض التقليدية المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحياً بـ«كوفيد-19» تخفى على أحد في ظل الوتيرة السريعة للإصابات في العالم بالوباء القاتل، وتتنوع تلك الأعراض ما بين سعال وحمى وفقدان حاستي الشم والتذوق وضيق التنفس.

لكن قد تكون مصاباً أيضاً بفيروس كورونا «كوفيد-19» إذا ما ظهرت عليه أربعة أعراض في معدتك، وهو ما يتطلب منك حينها الإسراع في عزل نفسك، أو حتى زيارة الطبيب حتى لا تكون مصدر إصابة لغيرك.

ونقلت صحيفة «إكسبريس» البريطانية عن الطبيب ويليام مارشال المتخصص في الأمراض المعدية بالمملكة المتحدة أن الأعراض ذات الصلة بالجهاز الهضمي مثل الإسهال والغثيان والتقيؤ وفقدان الشهية كلها علامات تحذيرية قد تكون نذيراً لك من فيروس كورونا «كوفيد-19».

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وأوضح مارشال أنه ليس من الضرورة أن تستمر تلك الأعراض الأربعة لفترات زمنية طويلة، لكنها تظل علامات واضحة على الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19».

وأضاف مارشال أن العلامات المتعلقة بالجهاز الهضمي تظهر قبل الحمى والسعال المتواصل اللذين عادة ما يظهران على الشخص المصاب بفيروس كورونا «كوفيد-19».

وتابع: «وباء فيروس كورونا «كوفيد-19» قد يسبب مجموعة واسعة من العلامات والأعراض»

وواصل الدكتور مارشال قائلاً: فيروس كورونا «كوفيد-19» قد يتسبب في ظهور أعراض على الجهاز الهضمي مثل فقدان الشهية والغثيان والتقيؤ والإسهال

وأردف: «تلك الأعراض قد تستمر ليوم واحد، وبعض المصابين بفيروس كورونا «كوفيد-19» قد يكون لديهم إسهال وغثيان قبل حتى ظهور أعراض الحمى والجهاز التنفسي عليهم».