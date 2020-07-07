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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعلت ألفنانة ألسورية ليليا الاطرش موجة جدل واسعه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورا لها ، وصفها المتابعون بالفاضحة . وانتقد المتابعون الجرأة التي ظهرتها بها الفنانة ليليا الاطرش في آخر ظهور لها ،عبر حسابها بموقع الانستجرام وهي ترتدي بنطال قطني ضيق جدا ولاصق على جسمها بشكل مثير . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • من هو سعيد الحظ الذي تزوج إبنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم .. شاهدو صور مذهلة للشيخة "مريم" في حفل زفافها الاسطوري • هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة.. شاهدو فضيحتها بين الأشجار.. كل شيء على الطبيعة أحلى.. "صور" • عاجل : السعوديون يصحون اليوم على فاجعة مرعبة والديوان الملكي يعلن الحداد وتنكيس الاعلام • قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد • متسابقة محجبة تفاجئ لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" الذي تبثه قناة MBC بجمالها الشديد ..الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه فحدثت المفاجأة على المسرح ..شاهد الفيديو • تسريب فيديو من الحلقة المجنونة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي استضاف فيها رامز جلال شقيقة "ياسر" .. شاهد كيف كانت ردة فعله ولماذا امتنعت قناة MBC عن بث الحلقة !؟ Advertisements • سلطنة عمان تصحو اليوم على فضيحة مروعة ضحيتها 56 فتاة ..والمجرم شخص واحد ..شاهد الصور • مذيعة جديدة على قناة الجزيرة تسحر عقول المشاهدين بجمالها الخارق ..ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع ..شاهد • نجمة مسلسل باب الحارة عارية داخل حوض السباحة .. شاهد صور فاضحة تهز الوسط الفني • نبشو قبر الرئيس صدام حسين بعد 14 عام على دفنه .. فعثرو على مفاجأة لم يتخيلها أحد ..شاهد الفيديو • السعودية : تعيين هذة الفتاة بمنصب رفيع بسبب جمالها الخارق ..ظهرت كأنها حورية الجنة ولم يستطع المسؤولين تمالك انفسهم أمام جمالها فحدثت المفاجأة ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- وكانت الفنانة ليليا الأطرش قد لعبت دور لطفية زوجة عصام في مسلسل باب الحارة ، وهو ما دفع أحد المتابعين للتعليق عليها بقولة : " وين عصام عنك يضبك ؟ ". يشار الى ان الفنان السوري ميلاد يوسف جسّد شخصية عصام في مسلسل باب الحارة وكانت لطفية زوجته في المسلسل . وعلّقت ليليا الاطرش على صورتها قائلة : " كل شيء على الطبيعة انقى واحلى " نظرا لان الصورة التقطت بين أشجار حديقة عامة . وعلّقت ليليا الاطرش على صورتها قائلة : " كل شيء على الطبيعة انقى واحلى " نظرا لان الصورة التقطت بين أشجار حديقة عامة .

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