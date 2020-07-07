شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تحديد الفيتامين الأكثر فائدة للقلب.. نقصه يؤدي للإصابة بمرض خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت أخصائية القلب والمعالجة إيرينا موراديان، عن أي فيتامين يلعب دورًا مهمًا لصحة القلب والأوعية الدموية، داعية إلى أهمية معرفة مستوى فيتامين “د” في الجسم، وفقا لبوابة Medical Note.

وأضافت: على سبيل المثال، أجرى العلماء الإيطاليون تحليلًا للتجارب السريرية من عام 2007 إلى عام 2013 ولاحظوا أنه في 25 من 32 دراسة من هذا النوع، تم العثور على ارتباط بين المعدلات المنخفضة لهذا الفيتامين وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأوضحت أن “نقص فيتامين د يُنظر إليه على أنه عامل خطر غير تقليدي إضافي لأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يكون أحد مكونات النهج المتكامل للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه”.



وأضافت أنه في حالة وجود نقص في فيتامين د في الدم، يجب أن يقوم الطبيب باختيار الدواء المناسب.