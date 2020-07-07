شكرا لبحثكم عن خبر بما فيهم أبناء اليمن الجوازات السعودية تسن عقوبة عاجلة ومنها الإبعاد لأي وافد يرتكب هذه المخالفة ابتداء من اليوم الاثنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الجوازات السعودية في بيان عاجل نشرتة علي حسابها في موقع تيويتر ،يستهدف جميع المقيمين بما فيهم ابناء اليمن فقد وضعت السلطات السعودية عقوبة الإبعاد لأي وافد يرتكب هذه المخالفة ، وسوف يتم التطبيق اعتبارا من اليوم ، وتفصيلا ووفق ما رصده يمن تايم فإن الجوازات أصدرت قرارا جديدا فيما يتعلق بالإقامة، حيث أنه سيتم إبعاد أي وافد يحمل إقامة منتهية الصلاحية ويتجول بها، ولم يقوم بتجديدها إلا إذا وجدا عذرا قانونيا أو مانع شرعي لذلك.

اللواء سلمان اليحيى قال بأنه يجب على المقيمين في المملكة الحرص على تجديد الإقامة ، وعدم الخروج والتجول إلى بإقامة نظامية ، ومن يخالف الأنظمة والقوانين يتعرض لعقوبات كبيرة أولها الإبعاد عن المملكة.

وفي هذا الصدد فقد بين أن إدارة الجوازات تنظر ملابسات كل حالة يتم ضبطها، وسيتم التعامل معها وفقاً للتعليمات، وأشار خلال تفقده مواقع الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الجديد بالمدينة المنورة، أنه سيتم ترحيل الوافدين الذين يتم التبليغ عنهم من قبل كفلائهم فوراً، دون تردد مهما كانت الظروف.

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كما نه لا يوجد حملة تصحيحية خلال الفترة المقبلة، وأنه لم ترد إليهم تعليمات بهذا الخصوص، غير أنه أكد أن عمل رجال الجوازات مستمر في ملاحقة مخالفي أنظمة العمل والإقامة، وفي حال وجود قرارات تتعلق بذلك سيتم الإعلان عنها في المواقع الرسمية.

ومن جانب اخر فقد أوضحت الإدارة العامة للجوازات السعودية اليوم ، تفاصيل مبادرة عودة التي أطلقتها وزارة الداخلية، لمن يرغب من المقيمين الأجانب النظاميين حاملي التأشيرة "الخروج والعودة، والخروج النهائي، والزيارة بكل أنواعها، والسياحة" معلنة أن مصر من بين الدول التي سمح لمواطنيها بالسفر.

وفي هذا المسار فقد أكدت الجوازات السعودية عبر موقع تويتر اليوم أن حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، والخروج النهائي، والزيارة بكل أنواعها، والسياحة) يمكنهم تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيا عبر منصة أبشر.