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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اندلاع حريق في قلب العاصمة اليمنية .. احصائيات اولية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements بب ماس كهربائي باندلاع حريق هائل في وكالة سفريات وسياحية، امتدت السن نيرانه الى شركة صرافة مجاورة، في مديرية المنصورة، شمالي عدن، (جنوبي اليمن). مصادر محلية افادت ان ماسا كهربائيا تسبب باندلاع حريق هائل مساء الاثنين، في وكالة السليماني للسفريات والسياحة الواقعة في الشارع الفاصل ما بين منطقة عبدالعزيز بمديرية المنصورة، ومديرية الشيخ عثمان. وامتدت السن النيران الى شركة الشامل للصرافة المجاورة للوكالة، متسببة بحالة ذعر شديد لمالكي المحلات المجاورة. وهرعت سيارات الاطفاء الى موقع الحريق إلا ان امتداده حال دون السيطرة عليه سريعا والتمكن من اخماده. وذكرت المصادر أن الحريق تسبب بخسائر مادية كبيرة. بب ماس كهربائي باندلاع حريق هائل في وكالة سفريات وسياحية، امتدت السن نيرانه الى شركة صرافة مجاورة، في مديرية المنصورة، شمالي عدن، (جنوبي اليمن). مصادر محلية افادت ان ماسا كهربائيا تسبب باندلاع حريق هائل مساء الاثنين، في وكالة السليماني للسفريات والسياحة الواقعة في الشارع الفاصل ما بين منطقة عبدالعزيز بمديرية المنصورة، ومديرية الشيخ عثمان. وامتدت السن النيران الى شركة الشامل للصرافة المجاورة للوكالة، متسببة بحالة ذعر شديد لمالكي المحلات المجاورة. وهرعت سيارات الاطفاء الى موقع الحريق إلا ان امتداده حال دون السيطرة عليه سريعا والتمكن من اخماده. وذكرت المصادر أن الحريق تسبب بخسائر مادية كبيرة.

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