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عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية تتجاهل كلام الرئيس هادي : وتفرض علية رئيس حكومة .. لن تصدق من يكون !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصدر في رئاسة الجمهورية إسم المرشح الذي تدعمه المملكة العربية السعودية لرئاسة الحكومة اليمنية الجديدة. ونقلت قناة "بلقيس" عن المصدر قوله إن السعودية أبلغت الرئيس هادي بأنها لن تتعامل مع رئيس وزراء غير معين عبد الملك. وأوضح أن الرئيس طرح خلال المشاورات الجارية اسم رشاد العليمي كمرشح بديل لرئاسة الحكومة. وتدور في العاصمة السعودية الرياض مشاورات سياسية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بهدف تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب. وتأتي المحادثات الرامية لتشكيل حكومة جديدة بعد نحو أسبوعين من إعلان السعودية وقفا لإطلاق النار بين الطرفين في محافظة أبين (جنوبي اليمن) ونشر مراقبين على الأرض بالمحافظة. مصدر في رئاسة الجمهورية إسم المرشح الذي تدعمه المملكة العربية السعودية لرئاسة الحكومة اليمنية الجديدة. ونقلت قناة "بلقيس" عن المصدر قوله إن السعودية أبلغت الرئيس هادي بأنها لن تتعامل مع رئيس وزراء غير معين عبد الملك. وأوضح أن الرئيس طرح خلال المشاورات الجارية اسم رشاد العليمي كمرشح بديل لرئاسة الحكومة. وتدور في العاصمة السعودية الرياض مشاورات سياسية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بهدف تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب. وتأتي المحادثات الرامية لتشكيل حكومة جديدة بعد نحو أسبوعين من إعلان السعودية وقفا لإطلاق النار بين الطرفين في محافظة أبين (جنوبي اليمن) ونشر مراقبين على الأرض بالمحافظة.

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