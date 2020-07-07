شكرا لبحثكم عن خبر هذا ما عثر عليه أهالي محافظة الجوف بعد يومين من سقوط أحد صواريخ الحوثيين! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر الأهالي في مديرية المتون، غربي محافظة الجوف، على رأس متفجر يزن نحو 200 كغم، زرعته جماعة الحوثي الانقلابية بالقرب من منازل أحد المواطنين بعد يومين من إطلاق الجماعة صاروخا سقط في مناطق سيطرتها بالمحافظة. وقال المرصد اليمني للألغام، في منشور على صفحته بالفيسبوك: إن "الأهالي في محافظة الجوف عثروا على رأس متفجر يزن نحو (200 كلم) بجوار أحد المنازل في مديرية المتون غربي المحافظة". Advertisements وحولّت جماعة الحوثي محافظة الجوف إلى مزرعة ألغام كبيرة، وأدت تلك الألغام إلى مقتل وإصابة مئات اليمنيين. وقبل يومين قالت مصادر محلية" إن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا من مواقع تمركزها خلف جبل حليف، بمديرية الغيل، وسقط إثر ذلك في منطقة الروض، الواقعة في مديرية الخلق. وبحسب المصادر فإن الصاروخ لم ينفجر، وقامت الجماعة الحوثية بنقله، بعد قدوم عناصرها إلى المنطقة.

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