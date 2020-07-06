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عدن - ياسمين التهامي - أول رد تركي عسكري عاجل على قصف قاعدة الوطية في ليبيا





كشف موقع "Haber7" التركي أن تركيا نشرت منظومة دفاع جوي جديدة في ليبيا عقب تدمير منظومتها في غارات الجيش الوطني الليبي على قاعدة الوطية. وقال الموقع إن تركيا قامت بشراء منظومة "إس-125" الصاروخية من أوكرانيا وفعلتها فوق المجال الجوي لمدينة سرت الليبية. وأضاف أن المنظومة الأوكرانية مكونة من 6 بطاريات للصواريخ، واحدة مخصصة للمجال الجوي فوق مدينة سرت، وخمس سيتم نصبها في أماكن استراتيجية مختلفة في غرب ليبيا. وشن طيران حربي فجر الأحد 9 غارات على قاعدة الوطية أسفرت عن خسائر لتركيا في المعدات العسكرية، حيث دمرت منظومة عسكرية من طراز هوك و3 رادارات.





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