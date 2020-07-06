شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : إستشهاد قيادي عسكري بارز في قوات الجيش الوطني في مأرب (الاسم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية ، أن قائد عسكري كبير من قوات الشرعية ، أشتشهد في المعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثي بمأرب شرقي اليمن.

وأكد المصادر إن العقيد / عبدربه صالح الاقرع ، شقيق القائد خالد الاقرع وذراعه الايمن وأستشهد مساء اليوم الاثنين ، خلال موجهات مع جماعة الحوثي في ​​طلعة الميه غرب معسكر ماس التابع ادارياً لمديرية مدغل غربي مأرب.

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