شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستقبل غدا سياح العالم وتحدد إجراءات للدخول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت دائرة السياحة في دبي عن فتح الإمارة أبوابها لاستقبال السيّاح ابتداءً من يوم غدٍ، الموافق في 7 يوليو الجاري. وتضمنت قائمة التحقق للسفر إلى دبي 4 إجراءات، وهي التحقق فيما إذا كان المسافر بحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر، إضافة إلى حجز رحلة الطيران. بالإضافة إلى شراء تأمين على السفر تشمل تغطية تكاليف العلاج من فيروس كورونا أو الإفصاح عن أن المسافر سيتحمل تكاليف العلاج، إلى جانب إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR قبل 96 ساعة من موعد السفر. وأوضحت أن اختبارات PCR تتوافر لدى الوصول إلى دبي، حيث يتعين على المسافر في هذه الحالة عزل نفسه إلى حين صدور نتيجة الاختبار. وتابعت أنه إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية يمكن للمسافر مغادرة الفندق والاستمتاع برحلته بشكل طبيعي، أما إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية فيتعين عليه اتباع نصائح هيئة الصحة بدبي ومتابعة العزل.

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