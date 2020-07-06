شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إمرأة لم تغسل شعرها لمدة 12 عاما.. لن تصدق مالذي نبت في شعرها.. والسبب صاعق جدا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير روسية أن امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا، لم تطأ قدمها خارج منزل عائلتها لمدة 26 عامًا،ولم تغسل شعرها خلال 12 عامًا على الرغم من كونها بصحة جيدة.

وذكرت التقارير أن السيدة لم تغسل شعرها خلال 12 عامًا، كما يتضح من الكتلة العملاقة على رأسها، ولم يكن لديها تغيير فى الملابس لفترة أطول، على الرغم من كل هذا، زعمت أنها لا تحتاج إلى أي مساعدة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وقال الجيران، إن السبب يعود الى الأم تايانا لأنها كانت دائمًا تحمى ابنتها كثيرًا، لكن الأمور خرجت عن نطاق السيطرة حقًا عندما تقاعدت المرأة، كانت ناديجدا فى الصف الثامن عندما بدأت والدتها في منعها من الخروج مع مراهقين آخرين في القرية، وفي غضون عامين أصبح الاثنان منعزلين تماما، لم تعد ناديجدا تذهب إلى المدرسة بعد الآن، ورفضت والدتها أي شخص حاول التدخل، قائلة لهم إنهما بخير وأن عليهم أن يهتموا بشؤونهم الخاصة.



في حين قالت صاحبة الـ 42 عاما، ربما سأموت قريبا، حياتي أسوأ من حياة القطط، القط لديه المزيد من الحقوق، أنا لست على قيد الحياة، حتى أننى غير موجوده، قيل لى إننى أموت وأنا على قيد الحياة.

