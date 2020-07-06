شكرا لمتابعة خبر عن حزب الإصلاح ينفي صلته بالإخوان ويؤكد دعم قطر للحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى حزب التجمع اليمني للإصلاح انتماءه لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي.. مؤكداً أنه حزب يمني، وأن كل جهوده تنصبّ -مع شركائه من القوى السياسية- في إخراج اليمن من محنته الحالية.

تصريحات الإصلاح المثيرة للجدل جاءت على لسان ناطقه الرسمي، عدنان العديني، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، وأثارت زوبعة من ردود الأفعال المستغربة في صفوف خصومه وشركائه السياسيين.

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كما نفى العديني أي صلة لحزب الإصلاح مع دولة قطر، في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن العلاقة انتهت مع الدوحة بعد خروجها من صفوف التحالف، وأن الأخيرة انحازت للحوثيين، خاصة بعد اندلاع الأزمة الخليجية.

وعن وجود مسلحين من الإصلاح في مناطق صراع خارج اليمن، أكد ناطق الإصلاح أن السؤال بحدّ ذاته صادم، وأن مجرد النقاش حوله أمر مستغرب، ويهدف لتشويش هوية الحزب السياسية.

كما أكد أن حزب الإصلاح لا يمتلك أي عناصر مسلحة خارج إطار الدولة، وليس للحزب بندقية واحدة منذ نشأته حتى اللحظة، وأن القوة لا توجد في منهاج الأحزاب السياسية، ولا يلجأ لها سوى الفاشلين في ميدان السياسة وأدواتها الناعمة، حدّ قوله.

تصريحات العديني، بحسب مراقبين، تهدف إلى الحفاظ على ما تبقى من الروابط بين الإصلاح والسعودية، خاصة أنها تتناقض مع ثوابت مُعلنة تُقرُّ بها قيادات الحزب فيما يخص الانتماء لجماعة الإخوان والتحالف العلني مع قطر وتركيا، إضافة إلى تواجد مسلحين من الحزب في ليبيا ومناطق صراع أخرى في العالم العربي.