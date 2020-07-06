مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين في الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 فتحت مليشيات الحوثي الإرهابية نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وقالت مصادر محلية في الدريهمي، إن المليشيات قامت باستهداف القرى بقذائف مدفعية الهاوزر ،كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 وعيار 12.7 صوب مزارع المواطنين بشكل هستيري. Advertisements وأضافت المصادر ان القصف والاستهداف الحوثي خلف حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين بمنازلهم. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها وخرواتها للهدنة الأممية في مختلف مناطق محافظة الحديدة، أمام صمت وتجاهل المجتمع الدولي

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