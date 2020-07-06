شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستعيد بريقه ويكتسح فياريال برباعية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعاد فريق برشلونة بريقه في الدوري الإسباني الممتاز بعدما تعادل في المباراتين الأخيرتين، حيث تمكن من الفوز على فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

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وجاءت أحداث المباراة التي أقيمت على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني جيدة المستوى، وسط سيطرة شبه كاملة من فريق برشلونة على مجرياتها.

وتقدم برشلونة في النتيجة بهدف أحرزه باو توريس في مرماه بعد 3 دقائق من بداية اللقاء، قبل أن يدرك جيرارد مورينو هدف التعادل لفياريال في الدقيقة 14 بعد متابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس تير شتيجن.

ونجح لويس سواريز من إحراز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 20 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن ينهي أنطوان جريزمان الشوط الأول بالهدف الثالث للبارسا.

وفي الشوط الثاني واصل برشلونة هيمنته وسيطرته وفيضان الهجمات على مرمى فياريال، حيث نجح أنسو فاتي من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 87، فيما أهدر أرتورو فيدال هدفًا خامسًا محققًا بعد تألق رائع من الحارس أسينخو.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 73 يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، فيما توقف رصيد فياريال عند النقطة 54 في المركز الخامس.