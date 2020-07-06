شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘رهف القنون’’ تحسم الجدل: هذا السبب دفعني للهروب من السعودية.. وتكشف كيف حملت وأنجبت طفلها دون زواج (فيديو + صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الفتاة السعودية رهف القنون، اللاجئة في كندا، الجميع بمقطع فيديو تحدثت فيه عن الضجة التي حدثت بعد إعلان ولادتها طفلها دون زواج.



وقالت رهف القنون أن طفلها الذي أنجبته مؤخرا، هو طفل شرعي ناتج عن زواج رسمي من زوجها الذي تحبه جدا، حسب قولها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وردت بذلك رهف القنون عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، على اتهامات لاحقتها خلال الساعات الماضية بشأن وضعها طفلا غير شرعي من علاقة محرمة.

وحول أهم أسباب هروبها من السعودية، كتبت رهف عبر حسابها: "من أكثر الكوابيس اللي كان ممكن أن أواجهها هو أن أتزوج شخصا ما أحبه، شخص مجبورة أتزوجه لأن ما عندي خيار وسط المجتمع والعائلة".

وأضافت: "الحب مو كل شيء بس إضافة جميلة للحياة.. أحب زوجي جدا.. الحب اللي أحس فيه انتعاش لروحي وعقلي وحياتي.. I Love Him (أنا أحبه).. الحب حرية".

وكانت رهف قد كشفت في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن: "مسألة حياة السود ليست موقفا سياسيا! إنها حقوق الإنسان الأساسية".

وأضافت: "لدي شريك ذو بشرة سوداء، ولكن ليس هذا هو سبب اختياري التحدث عن الظلم الذي يتعرض له هؤلاء الناس، فهو يتعلق دائما بحقوق الإنسان".

وبعد وضعها طفلها الأول نشرت رهف مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، قالت فيه: "يا جماعة كل اللي ما صدق إني كنت حامل يعني بذري يعني لسه جديد.. حرفيا لسه نفس صارلي كام يوم".

وتركت تعليقا على الصورة قائلة إنها لن تعود للسعودية، وستستقر في كندا بسبب وجود زوجها وطفلها، وأشارت إلى أنها تحدثت مع أهلها منذ شهر ويعرفون كل شيء عنها.