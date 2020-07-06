شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمد بن سلمان “تزلزل” مواقع التواصل بجمالها الإغريقي الخارق في ظهورها الأول! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لفتت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، زوجة، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأنظار في أول ظهور لها على شاشة التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ظهرت اثناء حضورها ورعايتها فعاليات “المشراق 2” في مركز الملك عبد العزيز التاريخي. وقد أعتبرها البعض من أجمل النساء وصفها الكثيرين بأنها شبيهة بنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارديشيان، فيما تغزل فيها آخرون حاسدين ولي العهد علي هذا الجمال النادر.

وصرحت وكالة الأنباء السعودية واس” : بأن فاعليات المشراق 2 التي تهدف إلى إحيـاء التراث السعـودي بطريقة خاصة ، وقد تضمنت الفاعلية “العديد من الأنشطة الاجتماعية، الثقافية والفنية ، وتشمل “معرض تاء” الذي يسلط الضوء على شخصيات نسائية مؤثرة في المجتمع العربي، و”أبواب الفرج” وتتمثل في أبواب من التراث السعودي القديم تم الرسم عليها بأيدي نخبة من الفنانين السعوديين”.

وأضافت وكالة “واس”: “الفعاليات تتضمن أيضا “المقهى الثقافي، الذي يضم عددا من الجلسات الثقافية الحوارية بين شخصيات مؤثرة وملهمة، وجمهور المشراق، ولوحات من بلادي، لتقديم عروض فلكلورية من عدة مناطق بالمملكة، إضافة إلى عشاء الخير ومنطقة ريادة الأعمال”.