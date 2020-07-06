شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هذا ماسيحدث في السعودية خلال ساعات قليلة من الآن ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن عدة تنبيهات برياح نشطة في عدة مناطق بينها الرياض، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة بالشرقية.
وأوضح النظام أن منطقة الرياض وتحديداً الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تسبب تدنياً في مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.
وأشار إلى أن تلك الحالة ستؤثر أيضاً على أجواء مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والجوف والحدود الشمالية ونجران.
وأضاف: سحباً رعدية ممطرة ستضرب أجزاءً من منطقتي الباحة وعسير حتى الساعة السابعة مساءً.
وتابع أن أجواء المنطقة الشرقية خاصةً الأحساء والجبيل والدمام والنعيرية وحفر الباطن، ستتأثر بموجة حارة تصل فيها درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية أو أكثر.
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