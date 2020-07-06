شكرا لبحثكم عن خبر كان مرشحا لرئاسة الحكومة .. وصول مسؤول حكومي رفيع إلى مأرب قادما من الرياض قبل اختيار رئيس وزراء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل إلى مدينة مأرب امس الأحد نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري. وأفادت مصادر محلية بوصول عبدالعزيز جباري إلى مدينة مأرب اليوم السبت قادما من العاصمة السعودية الرياض. وبحسب المصادر فإن جباري غادر الرياض قبل حسم الجدل الدائر حول تعيين شخصية رئيس الحكومة وفقا لاتفاق الرياض. Advertisements ويعد عبدالعزيز جباري واحد من الشخصيات المرشحة والمطروحة لرئاسة الحكومة. ويرى مراقبون أن مغادرة جباري للعاصمة السعودية قبل اختيار رئيس الحكومة تعبيرا عن خلافات حادة بين قوى الشرعية وعدم توافق على شخصية رئيس الحكومة

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