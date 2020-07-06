شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة حديثة لرئيس أركان الجيش اليمني تشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون صورة لرئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز أثناء جلوسه تحت شجرة وهو في حالة شرود فوق سجادة يعتقد انه بعد ادائه الصلاة. Advertisements وقال الناشطون ان بن عزيز نعول عليه كثيرا في تحرير الجوف ونهم وصنعاء . وتم تداول الصورة بشكل واسع في مواقع التواصل .

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