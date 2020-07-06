شكرا لمتابعة خبر عن بتوجيهات رئاسية الشرطة العسكرية تنسحب من الحجرية ووزارة الدفاع تحذر من تداعيات القرار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية ،من تداعيات قرار إنسحاب قوات الشرطة العسكرية من مدينة التربة بمحافظة تعز.

وقال المصدر إن توجيهات الرئاسة اليمنية لمحافظ محافظة تعز "نبيل شمسان" ، بالإشراف على إنسحاب قوات الشرطة العسكرية من التربة ، يعطي الضوء الأخضر ، للعابثين والمتمردين الدولة أن يتحركوا لتحيق مآربهم وتحقيق نواياهم الخبيثة للإنقلاب على الشرعية.

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وأكد المصدر أن الوزارة اعترضت على القرار الرئاسي لانه منح مليشيا "طارق صالح "صفة شرعية على تواجدها في المحافظة ، وتخاطب معه بإعتباره طرفا منافسا للشرعية، مشيرة الى أن الدخول مع الأخير في اي مفاوضات حول المدينة ،سيمنحه صفة شرعية كمكون سياسي وعسكري موازي للحكومة الشرعية في الوقت الذي كان يجب أن تكون قواته تحت مظلة الشرعية ووزارة الدفاع .

وإنسحب مساء امس الأحد 15 طقما تابعا لقوات الشرطة العسكرية بتوجيهات رئاسية ، من مدينة التربة حاضرة ريف الحجرية إلى مواقعهم الرئيسية في مدينة تعز بعد أيام من خروجهم في حملة أمنية إلى التربة.

وكانت المليشيا التي تمولها الإمارات في الساحل الغربي بقيادة "طارق صالح " قد حشدت يوم السبت بهدف التحرك نحو تعز ، متخذة من منع تهريب "السلاح "شماعة ومبرر لدخول مديريات "تعز" لتستكمل بذلك سيطرتها على الساحل الغربي وتسلميها للإمارات.