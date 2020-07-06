شكرا لمتابعة خبر عن طارق صالح يعطي توجيهات باقتحام تعز ويأمر بتحريك 3 ألوية من قوات حراس الجمهورية في الخوخة إلى التربة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادرلــ"سمابرس" ، بان في الساحل الغربي تحركات عسكرية غير مسبوقة ، شهدها اللواء 35و اللواء الرابع ، بعد أن صدرت توجيهات من قائد مايسمى حراس الجمهورية طارق صالح ، باقتحام محافظة تعز والسيطرة على مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الوطني في عملية انقلاب واضحة على الحكومة الشرعية المعترف بها.

وأكدت المصادر أن اللواء 35 المتواجد بين مدينة التربة والحجرية بدأ مساء السبت بعملية إختطاف جنود من أفراد قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، في خطوة وصفت بحسب مراقبين بأنها مؤشر لبداية تمرد وإنقلاب واضح وخطير على الجيش الوطني في محافظة تعز.

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‏واشار المصدر الى أن مركز منطقة التربة تشهد منذ أيام تحشيدا عسكريا تشارك فيه مليشيا أبو العباس، وقوات طارق صالح المدعومتان إماراتيا، مسنودتان بعناصر متمردة من اللواء 35 مدرع بتعز.

وتوقع خبراء عسكريون أن تحركات طارق عفاش الأخيرة للسيطرة على تعز تمثل نقطة تحول كبير في تاريخ الشرعية ، مؤكدين على ضرورة إتخاذ موقف رئاسي بإيقاف الانقلاب الذي تخطط له الإمارات وينفذه "طارق عفاش" ، والذي بدوره سينهي دور الحكومة بشكل نهائي إن تمكن من محافظة تعز.