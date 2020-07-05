شكرا لبحثكم عن خبر تساءل لماذا لم تجبر عمان الميليشيا على لقاء المبعوث الأممي.. مسؤول في الشرعية : اختلف مع الحوثي لكن يعجبني تعاملهم مع العالم كأنهم دولة نووية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب عضو مجلس الشورى د. عصام شريم سلطنة عمان بالضغط على وفد ميليشيا الحوثي لمقابلة المبعوث الأممي متسائلا لماذا لم تجبر السلطنة الميليشيا كما يتم الضغط على الشرعية.

وأشاد د. عصام الشريم عضو مجلس الشورى التابع للشرعية بتعامل الحوثيين مع المبعوث الأممي وقال " اختلف مع الحوثي لكن كيمني تعجبني أنفتهم في التعامل مع العالم كما لو أنهم من دول السلاح النووي والاقتصاديات العملاقة منوها أن وضع اليمن يجب أن يكون هكذا لا أن تكون تابعة لغيرها.

Advertisements

وقالت مصادر إعلامية إن وفد ميليشيا الحوثي في سلطنة عمان رفض مقابلة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وذكرت المصادر أن وفد ميليشيا الحوثي برئاسة محمد عبد السلام رفض مقابلة المبعوث الأممي لليوم الثاني احتجاجا على استمرار الحرب والحصار وفقا للمصادر.

وتستمر ميليشيات الحوثي بالتعنت والتمرد على القرارات الدولية محتكمة للسلاح الذي فرضت به سلطة أمر واقع في البلاد.