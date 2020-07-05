اخبار الخليج / اخبار اليمن

وكيل حضرموت يثمن تدخلات شركة كالفالي بتروليم في المجالات التنموية والخدمية

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل حضرموت يثمن تدخلات شركة كالفالي بتروليم في المجالات التنموية والخدمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

وكيل حضرموت يثمن تدخلات شركة كالفالي بتروليم في المجالات التنموية والخدمية

متابعات_ الخليج 365

ثمن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، تدخلات شركة كالفالي بتروليم في مساندة جهود السلطة المحلية في المجالات التنموية والخدمية.

Advertisements

 

جاء ذلك خلال تسليم شركة كالفالي بتروليم ،اليوم، السلطة المحلية بحضرموت عنابر سكن لموظفي مطار سيئون و مضخات رش ضبابي لمكافحة انتشار البعوض والأمراض المعدية لمديريتي حريضة ووادي العين وحورة.

 

بدوره أوضح المدير اللوجستي والتوريدات بشركة كالفالي المهندس عبدالخالق بن مانع ،بان هذه المساعدة تأتي ضمن البرامج الاجتماعية والتنموية الذي تقدمه الشركة للسلطات المحلية ومناطق الامتياز بمحافظة حضرموت..مشيرا الى المساعدة تضم 12 مضخة رش سيتم توزيعها على المديريات المستهدفة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل حضرموت يثمن تدخلات شركة كالفالي بتروليم في المجالات التنموية والخدمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا