وكيل حضرموت يثمن تدخلات شركة كالفالي بتروليم في المجالات التنموية والخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ثمن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، تدخلات شركة كالفالي بتروليم في مساندة جهود السلطة المحلية في المجالات التنموية والخدمية.

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جاء ذلك خلال تسليم شركة كالفالي بتروليم ،اليوم، السلطة المحلية بحضرموت عنابر سكن لموظفي مطار سيئون و مضخات رش ضبابي لمكافحة انتشار البعوض والأمراض المعدية لمديريتي حريضة ووادي العين وحورة.

بدوره أوضح المدير اللوجستي والتوريدات بشركة كالفالي المهندس عبدالخالق بن مانع ،بان هذه المساعدة تأتي ضمن البرامج الاجتماعية والتنموية الذي تقدمه الشركة للسلطات المحلية ومناطق الامتياز بمحافظة حضرموت..مشيرا الى المساعدة تضم 12 مضخة رش سيتم توزيعها على المديريات المستهدفة .