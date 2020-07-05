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الحديدة.. اشتباكات بين عناصر المليشيات الحوثية في الدريهمي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

الحديدة.. اشتباكات بين عناصر المليشيات الحوثية في الدريهمي 

الخليج 365 - متابعات

اندلعت،  إشتباكات بين عناصر المليشيات الحوثية في قطاع مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن. 

وأفادت مصادر محلية وأخرى عسكرية أن الأشتباكات كانت بالإسلحة المتوسطة والخفيفة وانها إستمرت زهاء ساعة بين مواقع للمليشيات شمال مدينة الدريهمي وأخرى شمال شرق المدينة. 

 

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من جانبها أفادت مصادر مطلعة في وقت سابق عن توترات بدأت منذ اليومين الماضيين بين عناصر المليشيات الحوثية في ذات القطاع على خلفية خسائر فادحة تكبدتها المليشيات في الأيام القليلة الماضية جراء محاولات فاشلة لتخليص عناصرهم المحاصرين من قبل القوات المشتركة في بعض أحياء المدينة. 

 

وتبادلت قيادات حوثية ميدانية الإتهامات وتحميل مسؤولية الزج بالعشرات في محاولة مكشوفة، الأمر الذي جعل عناصرهم فريسة سهله للقوات المشتركة وفقا لذات المصادر. 

 

يذكر أن القوات المشتركة كانت قد تمكنت الإسبوع الفائت من سحق محاولة تسلل حوثية في محيط مدينة الدريهمي. 

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