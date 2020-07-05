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عدن - ياسمين التهامي - قبل غزو الكويت حينما صلى " صدام حسين" في المسجد النبوي بالسعودية_ لن تصدق من الذي ظهر بجانبه! (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل روادآ وسائل التواصل الاجتماعي،آ مقطع فيديو نادر، يوثق الزيارة الأخيرة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين،آ للمسجد النبوي، وذلك بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية. وبحسب الفيديو، يظهر صدام حسين في موكب مهيب وسط حراستهآآ وكبار نظامه، منهم نائبه عزة إبراهيم الدوري، حيث تم استقباله، ثم دخل المسجد النبوي وأدى فيه الصلاة. آ وقال متابعو الفيديو عن أن الزيارة كانت في 1988، حيث جاء المدينة بعد انتهاء الحرب، حيث كان بوقتها مبيت النية لغزو الكويت لذلك يدري أنها الزيارة الأخيرة. آ وعلق آخر: "لا يوجد مبالغة بأمر الحراسة، حيث إن أغلب المرافقين معه هم قيادات سياسية وحزبية ويحملون مسدسات أمثال عزة إبراهيم نائب الرئيس وعدنان خير الله وزير الدفاع وحسين كامل المجيد قائد جهاز الأمن الخاص وزوج رغد بنت صدام وعبد حمود السكرتير الخاص للرئيس". ل روادآ وسائل التواصل الاجتماعي،آ مقطع فيديو نادر، يوثق الزيارة الأخيرة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين،آ للمسجد النبوي، وذلك بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية. وبحسب الفيديو، يظهر صدام حسين في موكب مهيب وسط حراستهآآ وكبار نظامه، منهم نائبه عزة إبراهيم الدوري، حيث تم استقباله، ثم دخل المسجد النبوي وأدى فيه الصلاة. آ وقال متابعو الفيديو عن أن الزيارة كانت في 1988، حيث جاء المدينة بعد انتهاء الحرب، حيث كان بوقتها مبيت النية لغزو الكويت لذلك يدري أنها الزيارة الأخيرة. آ وعلق آخر: "لا يوجد مبالغة بأمر الحراسة، حيث إن أغلب المرافقين معه هم قيادات سياسية وحزبية ويحملون مسدسات أمثال عزة إبراهيم نائب الرئيس وعدنان خير الله وزير الدفاع وحسين كامل المجيد قائد جهاز الأمن الخاص وزوج رغد بنت صدام وعبد حمود السكرتير الخاص للرئيس".

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