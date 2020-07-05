شكرا لقرائتكم خبر عن اقوى تحرك عسكري على وشك ان يبدا بعد اختراق تركيا" الخط الأحمر" للرئيس المصري " عبدالفتاح السيسي"_ شاهد كيف انقلبت الامور راسا على عقب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقوى تحرك عسكري على وشك ان يبدا بعد اختراق تركيا" الخط الأحمر" للرئيس المصري " عبدالفتاح السيسي"_ شاهد كيف انقلبت الامور راسا على عقب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه في قوات حفتر، إن اتفاق تركيا العسكري مع حكومة فايز السراج، يهدف للسيطرة على حقول النفط الليبية ولاختراق الخط الأحمر الذي رسمته مصر. وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، الهدف منه اختراق الخط الأحمر "سرت-الجفرة" الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيطرة على حقول النفط الليبية. آآ وأضاف، أن اتفاقية تركيا مفادها "المواجهة العسكرية مع الجيش الوطني الليبي بإمكانيات مختلفة"، لافتا إلى أن "حكومة السراج تعمل خارج الشرعية" وتابع أن هناك احتمالا بأن يكون هدف الاتفاقية العسكرية التركية مع حكومة السراج هو رفع سقف المطالب في حال الدخول في مباحثات سياسية بين الأطراف الليبية.آآ آآ آآ وذكرت مصادر، يوم أمس الجمعة، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وقع اتفاقية عسكرية مع حكومة الوفاق الموالية لأنقرة، تضمن المصالح التركية في ليبيا. آآ وأضافت المصادر، أن الاتفاقية تنص على إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا، وتتيح لأنقرة التدخل المباشر في الأراضي الليبية. آآ ووقع وزير الدفاع التركي ورئيس أركانه، الجمعة، اتفاقية عسكرية مع كتائب حكومة الوفاق الليبية التي تسيطر على طرابلس، وذلك لضمان مصالح أنقرة في ليبيا. وتضمن الاتفاقية الجديدة إنشاء قوة عسكرية تركية في ليبيا، وكذلك تأسيس قاعدة عسكرية تركية، بحسب المصادر. آآ كما توفر الاتفاقية الجديدة حصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية، وتمنح، الضباط الأتراك في ليبيا صفة دبلوماسية لضمان حصانتهم العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه في قوات حفتر، إن اتفاق تركيا العسكري مع حكومة فايز السراج، يهدف للسيطرة على حقول النفط الليبية ولاختراق الخط الأحمر الذي رسمته مصر. وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، الهدف منه اختراق الخط الأحمر "سرت-الجفرة" الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيطرة على حقول النفط الليبية. آآ وأضاف، أن اتفاقية تركيا مفادها "المواجهة العسكرية مع الجيش الوطني الليبي بإمكانيات مختلفة"، لافتا إلى أن "حكومة السراج تعمل خارج الشرعية" وتابع أن هناك احتمالا بأن يكون هدف الاتفاقية العسكرية التركية مع حكومة السراج هو رفع سقف المطالب في حال الدخول في مباحثات سياسية بين الأطراف الليبية.آآ آآ آآ وذكرت مصادر، يوم أمس الجمعة، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وقع اتفاقية عسكرية مع حكومة الوفاق الموالية لأنقرة، تضمن المصالح التركية في ليبيا. آآ وأضافت المصادر، أن الاتفاقية تنص على إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا، وتتيح لأنقرة التدخل المباشر في الأراضي الليبية. آآ ووقع وزير الدفاع التركي ورئيس أركانه، الجمعة، اتفاقية عسكرية مع كتائب حكومة الوفاق الليبية التي تسيطر على طرابلس، وذلك لضمان مصالح أنقرة في ليبيا. وتضمن الاتفاقية الجديدة إنشاء قوة عسكرية تركية في ليبيا، وكذلك تأسيس قاعدة عسكرية تركية، بحسب المصادر. آآ كما توفر الاتفاقية الجديدة حصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية، وتمنح، الضباط الأتراك في ليبيا صفة دبلوماسية لضمان حصانتهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقوى تحرك عسكري على وشك ان يبدا بعد اختراق تركيا" الخط الأحمر" للرئيس المصري " عبدالفتاح السيسي"_ شاهد كيف انقلبت الامور راسا على عقب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.